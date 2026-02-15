Bologna Sartori chiaro | Italiano? Abbiamo immensa fiducia continueremo con lui! Sul tema rinnovi vi rispondo così
Giovanni Sartori ha confermato la fiducia del Bologna in Vincenzo Italiano, annunciando che il club continuerà con lui anche dopo le recenti voci di mercato. Questa mattina, il direttore sportivo ha spiegato che la scelta di mantenere l’attuale allenatore deriva dalla convinzione nelle sue capacità e dal progetto in corso. Sartori ha anche accennato ai prossimi rinnovi, promettendo risposte chiare nelle prossime settimane.
Argomenti discussi: L’Europa del Bologna passa per le coppe: febbraio decisivo; Bologna il confronto con la scorsa stagione è impietoso | le statistiche sui rossoblù aspettando la sfida contro il Parma; Castro: Il calcio è così, dobbiamo rialzare la testa.
