Bologna le ultime verso il Torino | Sohm può partire dal 1' Nuova chance per Joao Mario
Sohm potrebbe scendere in campo fin dal primo minuto contro il Torino, una possibilità che il tecnico italiano sta considerando per rafforzare il centrocampo. La decisione arriva mentre la squadra si prepara alla sfida di giovedì contro il Brann, valida per i playoff di Europa League. Nel frattempo, Joao Mario ha un’altra opportunità di dimostrare il suo valore in vista di questa importante trasferta.
Niente Heggem, De Silvestri, Pobega (squalificato) e Lykogiannis: Vincenzo Italiano ha solo 4 centrocampisti convocati (pochini..) e ben 8 attaccanti, ben sapendo che Odgaard (in periodo non proprio brillante) è stato adattato da centrocampista nel 4-3-3 e ben intuendo che la vocazione offensiva delle squadre di Italiano si esprime proprio con il numero di punte. La sensazione è che per la sfida di stasera possa esserci dal 1’ Simon Sohm, acquisto di gennaio come lo è stato Joao Mario: entrambi potrebbero cominciare la gara, uno da interno e l’altro ovviamente sulla fascia destra al posto di Zortea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Joao Mario via dalla Juventus? Il Crystal Palace fa sul serio: può portarlo via a titolo definitivo, ma non è l’unica opzione. Le ultime
Joao Mario verso l’addio già a gennaio? L’esterno in difficoltà sotto la guida Spalletti. Ecco cosa sta succedendo, le ultime in chiave mercato
Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio 2026, a causa delle difficoltà riscontrate sotto la guida di Spalletti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Serie A, Torino-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan, le ultime verso il Pisa: Pulisic rientra e andrà in panchina. Out Saelemaekers; Bologna verso il ridimensionamento? Il messaggio di Fenucci: Saputo è preoccupato; Parma, serve una svolta: difesa a cinque, Cuesta pensa a Strefezza dal 1'.
Bologna, le ultime verso la Lazio: un difensore si allena a parteInfortunati Bologna - Periodo assolutamente complicato per il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce da due sconfitte ... fantamaster.it
Cremonese, le ultime verso il Bologna: Bonazzoli può affiancare VardyLa classifica sul fondo si sta muovendo e il vantaggio della Cremonese sulle dirette concorrenti comincia a essere meno rassicurante. Domani sera la squadra allenata da Nicola è attesa a Bologna da ... gazzetta.it
Il rigore di Joao Mario e la mancata espulsione di Orban a Verona; lo step on foot di Gila su Conceicao; il rigore tolto a Vlahovic a Firenze; Lucumi su Openda a Bologna; Gila-Cabal; la simulazione di Bastoni. Etc. Le porcate arbitrali contro la #Juve ormai non x.com
Holm alla Juventus, Joao Mario al Bologna, Fenucci spiega: "Voleva giocare sempre" facebook