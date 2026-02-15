Sohm potrebbe scendere in campo fin dal primo minuto contro il Torino, una possibilità che il tecnico italiano sta considerando per rafforzare il centrocampo. La decisione arriva mentre la squadra si prepara alla sfida di giovedì contro il Brann, valida per i playoff di Europa League. Nel frattempo, Joao Mario ha un’altra opportunità di dimostrare il suo valore in vista di questa importante trasferta.

Niente Heggem, De Silvestri, Pobega (squalificato) e Lykogiannis: Vincenzo Italiano ha solo 4 centrocampisti convocati (pochini..) e ben 8 attaccanti, ben sapendo che Odgaard (in periodo non proprio brillante) è stato adattato da centrocampista nel 4-3-3 e ben intuendo che la vocazione offensiva delle squadre di Italiano si esprime proprio con il numero di punte. La sensazione è che per la sfida di stasera possa esserci dal 1’ Simon Sohm, acquisto di gennaio come lo è stato Joao Mario: entrambi potrebbero cominciare la gara, uno da interno e l’altro ovviamente sulla fascia destra al posto di Zortea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bologna, le ultime verso il Torino: Sohm può partire dal 1'. Nuova chance per Joao Mario

Joao Mario potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio 2026, a causa delle difficoltà riscontrate sotto la guida di Spalletti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.