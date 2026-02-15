Bologna | finisce il ‘Laboratorio di etica’ di Mast Mancuso otto anni di dibattito su fede ragione e origine del male

La Fondazione Mast. Mancuso ha deciso di terminare il ‘Laboratorio di etica’ dopo otto anni di incontri e discussioni, a causa della mancanza di nuovi finanziamenti. La decisione arriva a pochi giorni dalla conclusione della stagione, che ha visto numerosi studenti e studiosi confrontarsi su temi come il bene e il male. Durante questo periodo, il laboratorio ha ospitato relatori provenienti da diverse discipline, contribuendo a una riflessione aperta su fede e ragione.

La Fondazione Mast. Mancuso chiude il 'Laboratorio di etica': un punto di riferimento per il dibattito tra fede e ragione si spegne a Bologna. Dopo otto edizioni, la Fondazione Mast. Mancuso di Bologna interrompe l'attività del suo 'Laboratorio di etica'. L'incontro conclusivo, previsto per domani, 15 febbraio 2026, presso l'Auditorium della Fondazione, con Vito Mancuso che avrebbe ripercorso i temi affrontati negli incontri precedenti con Paolo Nori, Giovanni Allevi e Roberta De Monticelli, non si terrà. La decisione segna la fine di un ciclo di riflessione sul male e sulla condizione umana. Un Percorso alla Ricerca del Negativo.