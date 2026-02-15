Board of Peace members have pledged more than $5 billion for Gaza Trump says

Il presidente Donald Trump ha annunciato che i paesi membri del Consiglio di Pace hanno promesso oltre 5 miliardi di dollari per la ricostruzione di Gaza, dopo un incontro con i leader internazionali. La cifra include fondi destinati a riparare edifici distrutti e a sostenere le famiglie colpite dai recenti scontri. Trump ha precisato che l’impegno arriva in un momento critico, mentre la regione affronta una fase di grande difficoltà.

Feb 15 (Reuters) - U.S. President Donald Trump said he will announce on Thursday that Board of Peace member states have pledged more than $5 billion for reconstruction and humanitarian efforts in Gaza. In a Sunday post on Truth Social, Trump wrote that member states have also committed thousands of personnel toward a U.N.-authorized stabilization force and local police in the Palestinian enclave.