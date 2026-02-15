Board of Peace la Maga Meloni si inventa il trucco

Il governo Meloni ha ottenuto un posto nel Board of Peace, ma lo ha fatto aggirando le difficoltà che lei stessa aveva segnalato, come l’articolo 7. La prima mossa è avvenuta senza rispettare pienamente le regole ufficiali, spingendo il Paese in una posizione inaspettata. La strategia utilizza un escamotage, che ha sorpreso anche gli osservatori più attenti.

Maga Meloni Invitata giovedì a Washington dall'amico americano, l'Italia parteciperà in veste di "osservatore" al progetto di Trump Maga Meloni Invitata giovedì a Washington dall'amico americano, l'Italia parteciperà in veste di "osservatore" al progetto di Trump L'Italia entra nel Board of Peace dalla porta di servizio, dribblando l'ostacolo insuperabile che la stessa Meloni aveva a sua volta segnalato: l'art. 11 della Costituzione che permette all'Italia di aderire a organizzazioni internazionali con limitazione di sovranità solo in condizioni di parità. Dunque Giorgia Meloni, giovedì prossimo, sarà a Washington per la prima riunione del bizzarro organismo inventato da Trump.