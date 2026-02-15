Biniam Girmay conquista in volata la Clasica de Almeria 2026 Terzo un ottimo Moschetti

Biniam Girmay ha vinto la Clasica de Almeria 2026, sfruttando al massimo lo sforzo della sua squadra negli ultimi chilometri. La corsa si è decisa in una volata intensa, con l’eritreo che ha superato gli avversari per aggiudicarsi la vittoria. Sul podio è salito anche Moschetti, che ha concluso al terzo posto con una buona prestazione. La 39esima edizione della classica spagnola si è rivelata molto combattuta fino all’ultimo metro.

La Clasica de Almeria 2026 va a Biniam Girmay. L’eritreo, al termine di una corsa nervosa negli ultimi chilometri, ha sfruttato nel migliore dei modi il lavoro della sua squadra, mettendo il sigillo in volata sulla 39esima edizione della corsa spagnola. Vittoria numero diciotto della carriera del corridore del Team NSN che ha beffato Milan Fretin (Cofidis) e l’azzurro Matteo Moschetti. La Clasica, partita da Puebla de Vicar e conclusa a Roquetas de Mar dopo 189.7 chilometri, si è aperta con la fuga di cinque corridori: Pablo Carrascosa (Equipo Kern Pharma), Andrer Okamika (Burgos Burpellet BH), Brem Deman (Flanders-Baloise), Javier Ibañez (Caja Rural Seguros RGA) e Marton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Biniam Girmay conquista in volata la Clasica de Almeria 2026. Terzo un ottimo Moschetti Etoile de Bessèges 2026, Kockelmann vince la seconda tappa. Moschetti terzo Mathieu Kockelmann vince la seconda tappa della Etoile de Bessèges. Tour de la Provence 2026, volata a sorpresa di Tendon. Bais chiude sul podio Arnaud Tendon, ciclista svizzero della Van Rysel Roubaix, ha vinto a sorpresa la prima tappa del Tour de la Provence 2026, una volata finale molto combattuta. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: NSN Cycling Team, George Bennett: L'idea di andare a lavorare in ufficio è la cosa più spaventosa del mondo; Volta Comunitat Valenciana 2026 Evenepoel show nel finale Il belga ipoteca il successo finale Pellizzari sul podio. Biniam Girmay conquista in volata la Clasica de Almeria 2026. Terzo un ottimo MoschettiLa Clasica de Almeria 2026 va a Biniam Girmay. L'eritreo, al termine di una corsa nervosa negli ultimi chilometri, ha sfruttato nel migliore dei modi il ... oasport.it CLASICA DE ALMERIA. GIRMAY NON PERDONA ALLO SPRINTBiniam Girmay (NSN Cycling Team) ha messo la sua firma sulla 39a Clasica de Almeria (1.Pro) disputata da Puebla de Vicar a Roquetas de Mar sulla distanza di 189,7 km. L’eritreo, perfettamente pilotato ... tuttobiciweb.it Biniam Girmay è andato già a segno con la nuova maglia. Il vincitore della prima tappa della Volta a la Comunitat Valenciana ha parlato a MARCA del suo approdo al NSN Cycling Team, la formazione World Tour erede della Israel-Premier Tech. facebook Biniam Girmay debuts with NSN Cycling Team, making clear he’s here to win, not for politics. He praises a global, well-organized squad and targets the Tour de France and the Classics. More: x.com