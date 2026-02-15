Un bambino trapiantato rischiò di perdere il cuore durante il trasporto perché il dispositivo viaggiò in un semplice contenitore di plastica. Le autorità stanno valutando ora l’utilizzo di cuori conservati in appositi contenitori di ultima generazione, che garantiscono temperature più stabili. Durante l’indagine, si è scoperto che il cuore era stato mantenuto in un normale ghiaccio, senza le tecnologie avanzate necessarie.

Sarebbe stato un "comune" contenitore di plastica rigida a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre 2025 sul bimbo di Napoli, organo poi rivelatosi danneggiato a causa delle temperature troppo basse. È uno degli elementi che emergono dopo il sequestro eseguito nei giorni scorsi dal Nas di Napoli. Il cuore, invece, avrebbe dovuto essere trasportato in un box "tecnologico" in grado di mantenere costanti e monitorate le temperature. Il nodo cruciale, tuttavia, non risiederebbe tanto nella tipologia del box usato, quanto nell'uso, invece del ghiaccio tradizionale, di quello secco, che arriva fino a -80 gradi e che avrebbe "bruciato" l'organo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bimbo trapiantato, l'indagine: "Il cuore viaggiò in un box di plastica" | Si fa strada l'opzione di un organo artificiale

