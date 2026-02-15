Bimbo trapiantato il cuore viaggiò in un comune box di plastica e con ghiaccio secco

Il cuore del bambino di Napoli, sottoposto a trapianto il 23 dicembre, è stato trasportato in un semplice contenitore di plastica con ghiaccio secco. Questa scelta ha causato il danneggiamento dell’organo, poiché le temperature troppo basse hanno compromesso la qualità del tessuto. Il Nas di Napoli ha sequestrato il contenitore, che si è rivelato normale e privo di sistemi di monitoraggio avanzati. È un dettaglio che solleva dubbi sulla gestione del trasporto dell’organo.

Sarebbe stato un "comune" contenitore di plastica rigida a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre sul bimbo di Napoli, organo poi rivelatosi danneggiato a causa delle temperature troppo basse, e non un box "tecnologico" in grado di mantenere costanti e monitorate le temperature: è uno dei profili che emergono dopo il sequestro del contenitore, eseguito nei giorni scorsi dal Nas di Napoli. Il nodo cruciale però non risiederebbe tanto nella tipologia del box usato, quanto nell’uso, invece del ghiaccio tradizionale, di quello secco, che arriva fino a -80 gradi e che avrebbe "bruciato" l’organo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimbo trapiantato, il cuore viaggiò in un comune box di plastica e con ghiaccio secco Bimbo trapiantato, il cuore viaggiò un un comune box di plastica Il cuore del bambino di Napoli, trapiantato il 23 dicembre, viaggiò in un normale contenitore di plastica rigida. Bimbo trapiantato, il cuore viaggiò "in un box di plastica" | Si fa strada l'opzione di un organo artificiale Un bambino sottoposto a trapianto di cuore ha visto il suo organo viaggiare in un contenitore di plastica. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Trapianto cuore danneggiato a bimbo di 2 anni, la mamma: Ore disperate; Cuore bruciato trapiantato, verifiche sul contenitore. Chiesto un parere terzo al Bambino Gesù; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Napoli, trapianto cuore fallito per bimbo di 2 anni. 6 medici indagati. Bimbo trapiantato, il cuore bruciato conservato in un comune contenitore di plasticaIl cuore bruciato trapiantato nel bimbo di 2 anni a Napoli fu conservato in un normale contenitore di plastica, invece che in quello sanitario ... fanpage.it Bimbo trapiantato, il cuore viaggiò in un comune box di plasticaSarebbe stato un 'comune' contenitore di plastica rigida a contenere il cuore trapiantato il 23 dicembre sul bimbo di Napoli, organo poi rivelatosi danneggiato a causa delle temperature troppo basse, ... ansa.it Bimbo trapiantato a Napoli, il cuore trasportato in un semplice contenitore di plastica x.com IL DRAMMA DE CUORE "BRUCIATO" TRAPIANTATO AL BIMBO DI DUE ANNI | NUOVA IPOTESI, ORGANO ARTIFICIALE leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/15/il-dramma-del-cuore-bruciato-trapiantato-al-bimbo-di-due-anni-lipotesi-dellorgano-artific facebook