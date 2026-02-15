Bimbo riabbraccia la sorellina dopo due anni | l’emozione più forte della malattia Questo dà senso alle nostre giornate

Il bambino di Perugia ha riabbracciato la sorellina dopo due anni di separazione, un momento che ha reso più sopportabile la lunga battaglia contro la malattia. La famiglia aveva organizzato un incontro speciale, coinvolgendo anche i medici, per permettere ai due di stare insieme di nuovo. La scena si è svolta in un ospedale, dove il piccolo ha finalmente potuto sentire il calore di sua sorella. La gioia di quel giorno ha riempito il cuore di tutti, dando un nuovo slancio alle loro giornate.

Perugia, 15 febbraio 2026 – Ha ricevuto un regalo che non dimenticherà. Un pacco grande, colorato di giallo. Il piccolo Gianluca, vestito con il costumino da Spiderman, si è diretto di corsa ad aprirlo. Dentro, la sorpresa più bella: la sua sorellina che non vedeva da quasi due anni. Ieri si sono riabbracciati al Residence Daniele Chianelli. Riabbraccia la sorellina dopo 2 anni, quando l'emozione è più forte della malattia Il cuore nuovo di Pietro, un'attesa durata un anno e mezzo. Il babbo: "Abbracciarlo per noi è già una vittoria" "Questo abbraccio dà un senso a tutto il nostro lavoro". "Celebriamo la Giornata mondiale contro il cancro infantile dedicandola a Gianluca e alla sua sorellina che sono stati lontano per due anni – racconta il Comitato Chianelli –.