Bimbo in attesa di cuore | i silenzi dell’ospedale per un mese ha taciuto sul trapianto

Un bambino di Nola, in attesa di un nuovo cuore, ha mantenuto il silenzio per un mese sull’esito del trapianto fallito del 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia, preoccupata, spera ora in una soluzione che potrebbe arrivare da Milano, dove si studiano nuove opzioni per salvare il suo sorriso.

Una possibile svolta per il bambino di Nola ricoverato all’ Ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito del 23 dicembre potrebbe arrivare da Milano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si valuta l’ipotesi di un cuore meccanico, un dispositivo artificiale in grado di sostituire temporaneamente la funzione cardiaca e offrire più tempo rispetto all’ Ecmo, il macchinario che oggi tiene in vita il piccolo ma che non può essere utilizzato ancora a lungo. A promuovere i primi contatti è stato Giovanni Gravili, fondatore dell’associazione «Nodi d’Amore», che ha messo in collegamento la famiglia con un trapiantologo dell’ Ospedale Niguarda, unico specialista in Italia nel campo del cuore meccanico per pazienti adulti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un bambino in attesa di un cuore ha trascorso un mese senza sapere la verità, perché l’ospedale ha nascosto l’errore che si era verificato durante il trapianto.

Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

