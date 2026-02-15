Bimbo in attesa di cuore | i silenzi dell’ospedale per un mese ha taciuto sul trapianto
Un bambino di Nola, in attesa di un nuovo cuore, ha mantenuto il silenzio per un mese sull’esito del trapianto fallito del 23 dicembre all’Ospedale Monaldi di Napoli. La famiglia, preoccupata, spera ora in una soluzione che potrebbe arrivare da Milano, dove si studiano nuove opzioni per salvare il suo sorriso.
Una possibile svolta per il bambino di Nola ricoverato all’ Ospedale Monaldi di Napoli dopo il trapianto di cuore fallito del 23 dicembre potrebbe arrivare da Milano. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, si valuta l’ipotesi di un cuore meccanico, un dispositivo artificiale in grado di sostituire temporaneamente la funzione cardiaca e offrire più tempo rispetto all’ Ecmo, il macchinario che oggi tiene in vita il piccolo ma che non può essere utilizzato ancora a lungo. A promuovere i primi contatti è stato Giovanni Gravili, fondatore dell’associazione «Nodi d’Amore», che ha messo in collegamento la famiglia con un trapiantologo dell’ Ospedale Niguarda, unico specialista in Italia nel campo del cuore meccanico per pazienti adulti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bimbo in attesa di cuore: i silenzi dell’ospedale, per un mese ha taciuto la verità sul trapianto
Un bambino in attesa di un cuore ha trascorso un mese senza sapere la verità, perché l’ospedale ha nascosto l’errore che si era verificato durante il trapianto.
Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"
Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo consideratoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Primo in lista per un nuovo cuore il bimbo ricoverato al Monaldi a cui è stato trapianto un organo danneggiato; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Bimbo in attesa di cuore: i silenzi dell’ospedale, per un mese ha taciuto la verità sul trapianto; Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore.
Peggiorano le condizioni del bimbo in attesa di trapianto di cuore a Napoli, ci sono 6 indagatiL'avvocato della famiglia del piccolo, ricoverato al Monaldi, dà un tragico aggiornamento del suo stato di salute. Urgente un nuovo cuore, ma per ora nessuna disponibilità ... dire.it
Trapianto con cuore bruciato a Napoli, bimbo in lista d’attesa: parla la mamma sulle prossime fasiIl bimbo è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito, con la madre sempre al suo fianco durante le difficili ore di attesa. Ecco l'ultima notizia condivisa ... notizie.it
Bimbo in attesa di cuore: i silenzi dell’ospedale, per un mese ha taciuto la verità sul trapianto x.com
Napoli, il bimbo con il cuore «bruciato» non è più trapiantabile per i medici del Bambino Gesù di Roma In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell'ospedale facebook