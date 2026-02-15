bimbo con il cuore bruciato ecco come devono viaggiare gli organi destinati ai trapianti

Il caso di Tommaso, il bambino che ha ricevuto un cuore danneggiato, ha portato alla luce le difficoltà nella gestione degli organi destinati ai trapianti. La sua storia mette in evidenza quanto sia complesso mantenere in buone condizioni gli organi durante il trasferimento. Un esempio concreto è il modo in cui i medici devono monitorare la temperatura e l’umidità per preservare la qualità degli organi.

Il caso del piccolo Tommaso, il bambino che ha ricevuto il " cuore bruciato ", ha riportato l'attenzione sul delicato argomento del trapianto di organi. In molti si domandano quale sia la normale procedura di conservazione e trasporto dei tessuti e degli organi destinati ai trapianti. Si tratta di passaggi delicatissimi, da seguire con scrupolo e rigore. A spiegare i vari passaggi è la dott.ssa Lucrezia Furian, presidente eletto della Società italiana trapianti d'organo. Intervistata da Il Corriere, la professoressa ha spiegato che in Italia le fasi di confezionamento, conservazione e trasporto seguono una procedura elaborata dal CNT (Centro Nazionale Trapianti). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Ministero ha annunciato che cerca un donatore di cuore, dopo che il bambino di due anni e quattro mesi, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, ha subito danni al cuore trapiantato.

Il Ministero della Salute annuncia che il cuore del bambino di due anni e quattro mesi, recentemente sottoposto a trapianto, ha subito un danno, spingendo i medici a cercare un donatore in Italia e all’estero.

