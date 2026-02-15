La famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha deciso di cercare un trapianto, dopo che i medici italiani hanno dato poche speranze. Il legale ha spiegato di aver contattato altri centri specializzati in Europa per ottenere un parere diverso. La richiesta arriva dopo aver ricevuto diagnosi che non lasciavano molte alternative terapeutiche.

Dopo i gravi errori commessi nel trapianto all’Ospedale Monaldi di Napoli, la famiglia del bimbo col cuore bruciato cerca una terza strada. Secondo gli specialisti del Bambin Gesù di Roma, non ci sarebbero le condizioni per un nuovo trapianto. L’avvocato dei genitori Francesco Petruzzi ha, nella speranza che la conclusione dei medici romani possa essere smentita, chiesto “uno terzo parere ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti”. Chiesto un terzo parere ai migliori centri d’Europa La famiglia chiede un nuovo medico Cosa è successo al bimbo col cuore bruciato Chiesto un terzo parere ai migliori centri d’Europa Francesco Petruzzi, il legale della famiglia del bambino il cui trapianto di cuore non è andato a buon fine, ha svelato le prossime mosse Il legale dichiara che “abbiamo chiesto una terza opinione ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Bimbo col cuore bruciato, la famiglia vuole il trapianto. Il legale: "Chiesto terzo parere ai migliori centri"

L'avvocato della famiglia del bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli e che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, spiega che il piccolo ora è inabile al trapianto e che chiederanno una perizia al Bambin Gesù, poiché il medico legale sostiene che non può affrontare un nuovo intervento.

Il legale del bambino di due anni e quattro mesi ricoverato al Monaldi di Napoli ha cambiato versione, affermando che il piccolo non è inabile al trapianto.

