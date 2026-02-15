Bimbo col cuore bruciato la famiglia vuole il trapianto Il legale | Chiesto terzo parere ai migliori centri
La famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha deciso di cercare un trapianto, dopo che i medici italiani hanno dato poche speranze. Il legale ha spiegato di aver contattato altri centri specializzati in Europa per ottenere un parere diverso. La richiesta arriva dopo aver ricevuto diagnosi che non lasciavano molte alternative terapeutiche.
Dopo i gravi errori commessi nel trapianto all'Ospedale Monaldi di Napoli, la famiglia del bimbo col cuore bruciato cerca una terza strada. Secondo gli specialisti del Bambin Gesù di Roma, non ci sarebbero le condizioni per un nuovo trapianto. L'avvocato dei genitori Francesco Petruzzi ha, nella speranza che la conclusione dei medici romani possa essere smentita, chiesto "uno terzo parere ai centri europei di maggiore esperienza in materia di trapianti".
Il bimbo che ha ricevuto il cuore "bruciato", parla il legale della famiglia: «Ora è inabile al trapianto, ma chiederemo un parere terzo»
L'avvocato della famiglia del bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli e che ha ricevuto un cuore gravemente danneggiato, spiega che il piccolo ora è inabile al trapianto e che chiederanno una perizia al Bambin Gesù, poiché il medico legale sostiene che non può affrontare un nuovo intervento.
Cuore "bruciato", il dietrofront del legale: «Bimbo non è inabile al trapianto, la famiglia vuole il parere del Bambin Gesù»?
Il legale del bambino di due anni e quattro mesi ricoverato al Monaldi di Napoli ha cambiato versione, affermando che il piccolo non è inabile al trapianto.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
