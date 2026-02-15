Un genitore ha espresso forte sfiducia verso il medico che ha trattato il suo bambino con il cuore bruciato, chiedendo se sia ancora possibile intervenire. La famiglia sta valutando un nuovo intervento al Bambino Gesù, mentre si pensa a un'ipotesi diversa di intervento con un chirurgo specializzato. La paura di ulteriori danni spinge i genitori a cercare soluzioni alternative, anche se la situazione rimane complessa.

«Non voglio che lo stesso medico operi mio figlio, non mi fido più. Sempre che si possa ancora operare. Non sono serena all'idea che siano gli stessi camici bianchi a rimettere le mani sul mio bambino dopo quello che è accaduto». Mamma Patrizia è stanca, provata, non si dà pace per ciò che è successo al Monaldi di Napoli, per le negligenze compiute dai dottori. Da quasi due mesi vive tra le pareti della terapia intensiva dell'ospedale, dove suo figlio, due anni e mezzo, lotta attaccato all'Ecmo, un macchinario che supplisce a un cuore andato perduto. Un organo arrivato compromesso, bruciato dal ghiaccio secco durante il trasporto, e nessuno - dice - se ne sarebbe accorto in tempo.

Bimbo col cuore bruciato, cosa si può fare ancora? L'intervento del Bambino Gesù e l'ipotesi del nuovo chirurgo

Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.

Il bambino napoletano con il cuore danneggiato ha ricevuto una diagnosi dura dall’ospedale Bambino Gesù: non può più ricevere un nuovo cuore.

