Bimba mortaGip | madre con corpo in auto

Un giudice per le indagini preliminari ha stabilito che la madre di 43 anni ha lasciato la scena con il corpo della figlia all’interno dell’auto, dopo aver ucciso la bambina di due anni. La donna, ora in carcere, avrebbe percorso diversi chilometri dalla casa del compagno fino a Bordighera, portando con sé il corpo senza vita della piccola. Il compagno, anch’egli indagato, si trova ancora libero. La polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore prima del tragico evento.

14.00 La donna di 43 anni in carcere per l'omicidio preterintenzionale della figlia di 2 anni, avrebbe viaggiato in macchina dalla casa del compagno, anche lui indagato a piede libero per lo stesso reato, fino a Bordighera con sua figlia morta da ore. Lo scrive il Gip nell'ordinanza che ha disposto l'arresto della donna, Per gli inquirenti,la bimba sarebbe morta nella notte tra l'8 e il 9 febbraio, tra la mezzanotte e le 2. Quando la donna,alle 8.21,ha chiamato il 118 alla sua casa a Bordighera,la piccola era morta da ore.

Il giudice ha accertato che la madre ha guidato un’auto con il corpo della figlia morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, spostandosi dalla casa del suo compagno fino a Bordighera.

Una bambina di soli 2 anni è stata trovata senza vita nel suo letto a Bordighera, in località Morghe.

