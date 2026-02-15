bimba morta in casa secondo il gip la mamma ha trasportato il cadavere in auto

Il giudice ha stabilito che la mamma ha spostato il corpo della bimba morta in auto, dopo aver scoperto i lividi sulla piccola. La bambina, trovata senza vita in casa, mostrava segni di violenza che la madre aveva tentato di spiegare come conseguenza di una caduta dalle scale qualche giorno prima. La vicenda si è svolta nel silenzio di un quartiere, dove gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi momenti della vittima.

Si aggiungono dettagli da film dell’orrore alla vicenda di Bordighera, in provincia di Imperia, dove una bimba morta di soli due anni è stata trovata in casa della mamma. Oggi, il giudice per le indagini preliminari ha scritto nell’ordinanza con la quale ha disposto l’arresto della madre della piccola che la donna avrebbe trasportato il cadavere della piccola in auto dalla casa del compagno alla sua. Il magistrato sembrerebbe convinto che la bimba sarebbe stata uccisa a casa dell’uomo tra la mezzanotte e le due del mattino e poi trasferita a casa della madre. Quando la donna, alle 8.21 del mattino, ha chiesto l’intervento del 118 presso la sua casa a Bordighera, per il giudice la piccola era già morta da diverse ore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

