Bimba morta a Bordighera cosa non torna? Dal buco di 3 ore e mezzo al ruolo del compagno della madre

Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera lo scorso 9 febbraio, è al centro di molte domande senza risposta. La polizia indaga su un possibile ritardo di oltre tre ore e mezza prima che qualcuno chiamasse i soccorsi, e si approfondisce anche il ruolo del compagno della madre, che era presente in casa quella sera. La famiglia, ancora sconvolta, cerca di ricostruire gli ultimi momenti di vita della piccola, mentre le autorità verificano ogni dettaglio.

Sono ancora numerosi i punti oscuri nella vicenda della morte di Beatrice, la bambina 2 anni deceduta in casa a Bordighera lo scorso 9 febbraio. La madre della vittima, Manuela A., è in carcere con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La procura di Imperia ha aperto un'indagine anche sul compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di aver ucciso la piccola Beatrice, di soli due anni, dopo aver trovato la bambina senza vita nella loro abitazione. La donna aveva detto di essersi svegliata e di aver trovato la bimba priva di sensi nel suo lettino ma per l'accusa in realtà la minore era già morta da ore. In particolare gli inquirenti sostengono che sia deceduta tra mezzanotte e le 2 di lunedì, quando la madre era in casa del compagno.