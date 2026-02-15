Biella saluta Carlo Serra fondatore Teatrando | una vita per il teatro e l’accoglienza locale

Biella ricorda Carlo Serra, fondatore di Teatrando, che è morto all’età di 87 anni. La sua scomparsa è un grande vuoto per il mondo teatrale e per la comunità locale. Serra ha dedicato la vita a portare il teatro tra le persone, creando un punto di riferimento per tanti appassionati. La compagnia Teatrando, che lui ha contribuito a costruire, continuerà a portare avanti il suo spirito.

Biella piange Carlo Serra, il “Presidente” di Teatrando che ha fatto del teatro un’accoglienza. Biella saluta Carlo Serra, figura storica del teatro locale e socio fondatore della compagnia Teatrando, scomparso all’età di 87 anni. Serra, nato nel 1938, non era un attore professionista, ma un pilastro fondamentale per la comunità teatrale, capace di trasformare ogni evento in un’esperienza di accoglienza e di passione. Il rosario sarà recitato oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20:00 nella chiesa di San Filippo, mentre i funerali si terranno lunedì 15 febbraio alle ore 15:00 nello stesso luogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Carlo Serra, noto come voce del teatro biellese e fondatore di Teatrando, è morto a 87 anni dopo aver combattuto una lunga malattia.

