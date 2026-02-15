Biathlon | Vittozzi quinta nella sprint l’inseguimento riapre le carte per un piazzamento sul podio italiano
Lisa Vittozzi si piazza al quinto posto nella sprint di biathlon a Anterselva, dopo aver commesso un piccolo errore nel tiro che le ha fatto perdere qualche secondo prezioso. La gara si svolge sotto il sole di Bolzano, attirando l’attenzione degli appassionati italiani che sperano in un risultato migliore. L’inseguimento di domani potrebbe permettere a Vittozzi di recuperare posizioni e puntare a un piazzamento sul podio.
Lisa Vittozzi vicina al podio, l’inseguimento riaccende le speranze italiane. Anterselva (Bolzano) – Lisa Vittozzi ha sfiorato il podio nella sprint di biathlon, chiudendo al quinto posto con un distacco di soli 13 secondi dalla medaglia. La sappadina, autrice di una gara impeccabile al tiro, ripartirà oggi nell’inseguimento con l’obiettivo di conquistare un piazzamento tra le prime tre. Una prestazione più complessa per Dorothea Wierer, penalizzata da diversi errori al poligono. Una sprint combattuta, l’Italia a un passo dal podio. L’attesa per un risultato significativo del biathlon italiano, dopo l’argento nella staffetta mista di domenica, si è fatta sentire sulla pista di Anterselva.🔗 Leggi su Ameve.eu
Biathlon, Vittozzi di nuovo sul podio: terza nella sprint di Ruhpolding
Lisa Vittozzi si distingue nella sprint di Ruhpolding, ottenendo il suo secondo podio individuale in questa stagione di Coppa del Mondo.
Milano Cortina 2026, Wierer è quinta nella 15 km individuale del biathlon. Vittozzi lontana dal podio
A Anterselva, Dorothea Wierer si ferma a un passo dal podio nella gara di biathlon.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
