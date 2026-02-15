Biathlon oggi Olimpiadi 2026 | orari inseguimenti tv streaming pettorali di partenza

Oggi, domenica 15 febbraio, sulle piste di Anterselva si svolgono le gare di inseguimento del biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, causando l’interesse di appassionati e tifosi in tutto il paese. La competizione si svolge in un’atmosfera di grande attesa, con i primi partenti pronti a scattare alle ore 14:30, trasmesse in diretta TV e online.

Oggi, domenica 15 febbraio, sulle nevi Anterselva sarà la giornata degli inseguimenti in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dedicate al biathlon. Ad aprire le danze saranno gli uomini, dalle 11.15. Un nuovo confronto dopo quanto è accaduto nella 10 km sprint che ha definito anche i distacchi di partenza di questa prova. Una gara in cui si è dato seguito a una tendenza nel corso di questi Giochi, cioè che gli sci degli atleti francesi sono veramente dei “missili”. I riscontri che stanno venendo fuori, infatti, non possono prescindere da questa constatazione, senza chiaramente disconoscere quanto di buono stiano facendo i biathleti transalpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi la neve di Anterselva accoglie i biathleti italiani e internazionali per l’avvio della staffetta mista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi ad Anterselva si disputa la gara di biathlon femminile individuale.

