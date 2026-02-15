Oggi, domenica 15 febbraio, le gare di inseguimento di biathlon si svolgono ad Anterselva, dove gli atleti sfidano il freddo e la neve per conquistare punti importanti. La competizione si svolge sotto il cielo grigio e prevede la partenza con pettorali numerati, visibili anche in streaming sui canali ufficiali. Gli spettatori potranno seguire le gare in diretta TV, con orari fissati per le diverse categorie. I biathleti partono a distanza di alcuni secondi l’uno dall’altro, pronti a sfidarsi sul tracciato di circa 15 chilometri.

Oggi, domenica 15 febbraio, sulle nevi Anterselva sarà la giornata degli inseguimenti in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dedicate al biathlon. Ad aprire le danze saranno gli uomini, dalle 11.15. Un nuovo confronto dopo quanto è accaduto nella 10 km sprint che ha definito anche i distacchi di partenza di questa prova. LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 11.15 LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO FEMMINILE DI BIATHLON DALLE 14.45 Una gara in cui si è dato seguito a una tendenza nel corso di questi Giochi, cioè che gli sci degli atleti francesi sono veramente dei “missili”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari inseguimenti, streaming, pettorali di partenza

