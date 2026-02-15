Biasin ha fatto scalpore dopo Inter-Juve, accusando l’arbitro di aver deciso il match in modo discutibile, soprattutto con l’espulsione di Kalulu. La sua critica ha colpito anche i tifosi del Napoli, che si sono sentiti esclusi e frustrati, visto che il riferimento allo scudetto ha suscitato molte polemiche.

Inter-Juve ha lasciato tutti con lo stupore e con la rabbia nei confronti di un arbitraggio davvero inconcepibile, soprattutto nell’episodio dell’espulsione di Kalulu. Piuttosto che ammettere e accettare l’errore, però, l’ambiente nerazzurro ha rievocato episodi del passato: in particolare, il giornalista Fabrizio Biasin ha ricordato un rigore dubbio non assegnato nella scorsa stagione in Inter-Roma. A sua detta, quell’episodio è costato lo scudetto all’Inter, favorendo totalmente il Napoli, chiamato in causa senza alcuna ragione. Biasin replica agli errori arbitrali: “Un anno fa ci è costato lo scudetto”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Biasin spiazza dopo Inter-Juve: il riferimento allo scudetto lascia il Napoli senza parole

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, l’Inter si prende il primato in classifica e diventa la squadra da battere.

Fabrizio Biasin torna a commentare la corsa allo Scudetto, focalizzandosi sull’Inter e, indirettamente, sul Napoli.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.