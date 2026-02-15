La famiglia è riuscita a cavarsela anche grazie all'aiuto del padre, di alcuni passanti e degli addetti alla vigilanza. Il 37enne è stato bloccato fino all'arrivo della polizia Choc a Bergamo dove un rumeno tenta di rapire una bimba di 1 anno e mezzo all'Esselunga di via Corridoni. Nel video. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Bergamo, rumeno tenta di rapire bimba di 1 anno e mezzo all'Esselunga strappandola alla madre e le rompe il femore, arrestato - VIDEO

A Bergamo, un uomo rumeno ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, rompendo il suo femore durante l’aggressione.

A Bergamo, un uomo senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, strattonandola per le gambe e provocandole la rottura di un femore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Tenta di sottrarre alla mamma la figlia di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Bergamo, tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo e le rompe una gamba: arrestato; Tenta di rapire una bimba di un anno e mezzo al supermercato e le rompe una gamba: arrestato; POLIZIA DI STATO * : AGGREDISCE UNA BIMBA AL SUPERMERCATO DI BERGAMO, ARRESTATO CITTADINO RUMENO.

Tenta di rapire una bimba al supermercato di Bergamo e le rompe il femore: arrestato 37enne senza fissa dimoraBERGAMO - Attimi di terrore in un supermercato di Bergamo: la Polizia ha arrestato un cittadino rumeno, senza fissa dimora, 37 anni, e privo di ... msn.com

Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla Polizia di StatoLa madre è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto, il padre, che si trovava a breve distanza, è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore ... rainews.it

Arrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona ai danni di una bambina di un anno e mezzo, nonché di lesioni personali aggravate. Intorno alle 13 facebook

Bergamo, tenta di rapire bimba di un anno e mezzo e le rompe gamba: arrestato - (Adnkronos) - Arrestato dalla polizia a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e privo di precedenti di polizia, gravemente indiziato di tentato sequestro di persona x.com