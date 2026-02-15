Bergamo rumeno tenta di rapire bimba di 1 anno e mezzo all' Esselunga strappandola alla madre e le rompe il femore arrestato - VIDEO
Un cittadino rumeno ha cercato di rapire una bambina di 1 anno e mezzo all’interno di un supermercato Esselunga a Bergamo, rompendo il femore alla madre nel tentativo. La donna si era avvicinata alla figlia, ma l’uomo ha afferrato la piccola e ha tentato di portarla via. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri clienti, alcuni dei quali sono intervenuti per bloccare l’aggressore e aiutare la famiglia. La polizia ha arrestato subito l’uomo, che ora si trova in custodia.
La famiglia è riuscita a cavarsela anche grazie all'aiuto del padre, di alcuni passanti e degli addetti alla vigilanza. Il 37enne è stato bloccato fino all'arrivo della polizia Choc a Bergamo dove un rumeno tenta di rapire una bimba di 1 anno e mezzo all'Esselunga di via Corridoni. Nel video. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
