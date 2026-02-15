Benzina nei pozzetti e conoscenza del sistema | così gli anarchici cercano di sabotare i trasporti

Gli anarchici hanno provocato un nuovo sabotaggio ai trasporti in Italia, versando benzina nei pozzetti delle ferrovie. La loro azione mira a mettere sotto pressione il sistema di trasporto, cercando di comprendere meglio i punti deboli. Questa volta, hanno agito in una zona vicino a Milano, dove hanno lasciato tracce di gasolio vicino ai binari. Dopo il primo episodio di ieri, le autorità cercano di capire se ci siano legami tra le due azioni. Gli investigatori seguono diverse piste, anche quella di un possibile collegamento con gruppi di protesta più ampi.

A distanza di 24 ore dall'ultimo sabotaggio alle linee ferroviarie italiane non c'è ancora una rivendicazione ma non è escluso che possa arrivare a breve, come è già successo. Le indagini sono in corso per risalire all'autore, che ha scelto una strategia diversa rispetto a chi ha operato sulla linea Bologna-Pesaro. Sono stati due gli attacchi alle porte di Roma, uno nel centro manutenzione delle Ferrovie di Villa Spada che interseca la linea ad alta velocità che sale a nord, e uno in via di Salone a Corcolle, direzione opposta, sulla linea che va a sud. Con tutta evidenza, l'autore, o gli autori, volevano interrompere del tutto il transito ad alta velocità Firenze-Napoli, bloccato di fatto l'Italia.