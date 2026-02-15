Bentornata nebbia! Milano si è svegliata con la schighera che poi ha lasciato il posto al sole

Da ilgiorno.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si è svegliata questa mattina avvolta da una fitta nebbia, causa di una riduzione della visibilità nelle strade centrali. La foschia ha rallentato il traffico e reso difficile muoversi, specialmente nelle zone più trafficate. Dopo alcune ore, il sole ha iniziato a filtrare tra le nuvole, portando un po’ di chiarezza sulla città.

Milano, 15 febbraio 2026 –  Bentornata cara scighera! La nebbia, presenza ormai sempre più rarefatta a Milano e in altre zone della Pianura Padana è tornata a farsi vedere questa mattina. Fino alle 9 circa, la città è stata avvolta da una coltre non fitta com’è capitato nella sua storia, ma certo “visibile” che ha lasciato il posto al sole solo a mattinata avanzata. Un’atmosfera particolare, complice anche la tranquillità della giornata festiva, che ha reso felici i nostalgici di una Milano d’antan in cui la nebbia era una presenza quasi fissa delle giornate autunnali e invernali (mista, purtroppo, allo smog). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bentornata nebbia milano si 232 svegliata con la schighera che poi ha lasciato il posto al sole

© Ilgiorno.it - Bentornata nebbia! Milano si è svegliata con la schighera, che poi ha lasciato il posto al sole

“Così ho conosciuto Whoopi Goldberg, poi lei ha iniziato a guardare Un Posto al Sole a mia insaputa e mi ha chiamato per chiedermi di partecipare”: Patrizio Rispo racconta

Patrizio Rispo rivela di aver incontrato l’attrice americana durante una sua visita in Italia.

Un posto al sole: Gagliotti scopre che la moglie ha rivelato tutto in radio

Gagliotti scopre che sua moglie ha rivelato tutto in radio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.