Bentornata nebbia! Milano si è svegliata con la schighera che poi ha lasciato il posto al sole

Milano si è svegliata questa mattina avvolta da una fitta nebbia, causa di una riduzione della visibilità nelle strade centrali. La foschia ha rallentato il traffico e reso difficile muoversi, specialmente nelle zone più trafficate. Dopo alcune ore, il sole ha iniziato a filtrare tra le nuvole, portando un po’ di chiarezza sulla città.

Milano, 15 febbraio 2026 – Bentornata cara scighera! La nebbia, presenza ormai sempre più rarefatta a Milano e in altre zone della Pianura Padana è tornata a farsi vedere questa mattina. Fino alle 9 circa, la città è stata avvolta da una coltre non fitta com'è capitato nella sua storia, ma certo "visibile" che ha lasciato il posto al sole solo a mattinata avanzata. Un'atmosfera particolare, complice anche la tranquillità della giornata festiva, che ha reso felici i nostalgici di una Milano d'antan in cui la nebbia era una presenza quasi fissa delle giornate autunnali e invernali (mista, purtroppo, allo smog).