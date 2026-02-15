Benfica-Real Madrid Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ancora almeno un gol per parte al Da Luz?

Il match tra Benfica e Real Madrid del 17 febbraio 2026, alle ore 21:00, nasce dall’epica sfida del 28 gennaio scorso, quando le Aquile hanno conquistato una qualificazione sorprendente sotto la pioggia battente di Lisbona. In quella partita, il portiere Trubin ha segnato un gol decisivo all’ultimo minuto, regalando ai portoghesi una vittoria storica e una qualificazione inattesa. Ora, i tifosi si chiedono se ancora una volta vedranno almeno un gol per parte al Da Luz, in un incontro che potrebbe ripetere le emozioni del passato.