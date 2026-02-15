Benfica-Real Madrid Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Le due squadre si ritrovano subito

Il 17 febbraio 2026, Benfica e Real Madrid si affrontano di nuovo in Champions League, poche settimane dopo il loro acceso match del 28 gennaio che ha deciso la qualificazione. In quell’occasione, le Aquile sono riuscite a passare il turno grazie a un gol straordinario del portiere Trubin, che ha segnato all’ultimo minuto con un tiro da metà campo. Questa partita è rimasta impressa negli appassionati per la sua drammaticità e per il finale inaspettato. Ora le due squadre si trovano di fronte per un’altra sfida decisiva, con il match che si gioca alle 21:00 e promette ancora emozioni intense.

Era il 28 gennaio quando Benfica e Real Madrid si sfidavano per l'ultima partita del maxi-girone di Champions League e davano vita a una partita che probabilmente sarà ricordata a lungo nella storia della competizione: le Aquile centrarono una qualificazione insperata, grazie a un gol del portiere Trubin sull'ultimo pallone giocabile, scrivendo un romanzo memorabile.