Benevento strade provinciali nel degrado | Pezzullo Sannio Insieme chiede chiarezza su fondi e convenzioni

Il rappresentante di Sannio Insieme, Pezzullo, ha denunciato che le strade provinciali di Benevento sono in uno stato di completo abbandono a causa di mancanza di fondi e di accordi chiari con gli enti coinvolti. La situazione si aggrava ogni giorno, con buche profonde e segnaletica inesistente che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti. Pezzullo chiede trasparenza sulle risorse stanziate e sui progetti di manutenzione in corso.

Tempo di lettura: 2 minuti Le strade provinciali di Benevento versano in condizioni ormai non più tollerabili. In numerosi tratti risultano di fatto impraticabili, con gravi disagi per cittadini, pendolari, imprese e operatori del territorio. “La situazione della viabilità provinciale – dichiara Emanuele Pezzullo, Portavoce del movimento civico Sannio Insieme – è sotto gli occhi di tutti. Buche, dissesti, segnaletica carente e tratti a rischio rappresentano un pericolo quotidiano. Non possiamo più assistere in silenzio a questo stato di abbandono”. A destare particolare preoccupazione sono le convenzioni stipulate tra la provincia e la Regione, che a sua volta affida incarichi a società esterne, senza che però si registrino risultati concreti e visibili sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

