Bellaria | Carnevale tra due anime dalla sfilata in piazza alla festa moderna al Palacongressi

A Bellaria, il Carnevale si svolge tra due anime, perché da una parte si tiene la tradizionale sfilata in piazza, dall’altra si organizza una festa moderna al Palacongressi. La città ha deciso di offrire due eventi diversi nello stesso fine settimana, per accontentare tutti i gusti. La sfilata in piazza porta maschere colorate e carri allegorici, mentre al Palacongressi si svolge una festa più giovane, con musica dal vivo e giochi interattivi. La scelta di raddoppiare le occasioni nasce dall’esigenza di coinvolgere sia le famiglie che i giovani. Quest’anno, il Carnevale di Bellaria si

Bellaria Igea Marina Raddoppia la Festa: Carnevale tra Tradizione e Innovazione. Il Carnevale di Bellaria Igea Marina si prepara a vivere un fine settimana all'insegna del divertimento, ampliando la sua offerta con due eventi distinti: il tradizionale "Carnevale in Piazza" e la novità del "Carnevale a Palazzo". L'iniziativa, pensata per coinvolgere famiglie, bambini e adulti, mira a diversificare le proposte e a valorizzare il territorio, offrendo un'alternativa per tutti i gusti. Un Carnevale in Evoluzione: Dalla Piazza al Palacongressi. Bellaria Igea Marina, rinomata località balneare della Riviera Romagnola, celebra il Carnevale con un programma che guarda sia alla tradizione che all'innovazione.