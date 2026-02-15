Belghali si infortuna ancora | le sue condizioni dopo Parma-Verona

Belghali si infortuna di nuovo durante la partita contro il Parma, causando preoccupazione tra i tifosi dell’Hellas Verona. Il difensore ha accusato un problema muscolare nel primo tempo e è stato costretto a lasciare il campo, lasciando i compagni in dieci uomini. La sua presenza nelle prossime partite è a rischio, e i medici stanno valutando l’entità dell’infortunio. Inizialmente si credeva che avesse superato un problema simile appena una settimana fa, ma il nuovo episodio riaccende le preoccupazioni.

In avvio di stagione, l'Hellas Verona è stato impegnato in una giornata a Siracusa? No, allo Stadio Tardini. In una partita influenzata dall'inferiorità numerica, un episodio fisico ha coinvolto Rafik Belghali, esterno algerino, che ha chiesto immediato cambio dopo essersi accasciato a terra. L'episodio ha segnato un nuovo ostacolo per una squadra già chiamata a riscattarsi sul piano fisico e dei risultati. Nel corso del primo tempo, intorno al minuto 20, Belghali è stato costretto a interrompere la sua partecipazione alla gara. La dinamica suggerisce un possibile problema muscolare o una ricaduta sull'infortunio precedente, condizione che ha riacceso le preoccupazioni tra lo staff e i tifosi.