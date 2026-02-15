beatrice morta a bordighera a 2 anni la madre in auto con il cadavere della figlia secondo il gip

Manuela Aiello ha portato il corpo della figlia di due anni in auto mentre tornava da Perinaldo a Bordighera, secondo quanto riferito dal gip di Imperia. La donna avrebbe agito così dopo aver trovato la bambina senza vita, senza chiedere aiuto immediatamente. La polizia ha trovato il corpo di Beatrice nel bagagliaio dell’auto, mentre Aiello era alla guida. La procura indaga per chiarire cosa sia successo realmente in quei momenti.

Secondo il gip del Tribunale di Imperia la piccola Beatrice non sarebbe morta a Bordighera la mattina di lunedì 9 febbraio, ma la notte precedente mentre si trovava ancora a Perinaldo in casa del compagno della madre. L'indomani mattina quindi la donna avrebbe viaggiato verso casa "in auto con il cadavere della figlia" per poi chiamare i soccorsi. Beatrice è morta nella notte precedente? Il viaggio "con il cadavere della figlia" Le indagini sul giallo di Bordighera La versione di Manuela Aiello Beatrice è morta nella notte precedente? Come riportano Corriere della Sera e Repubblica, nell'ordinanza di convalida dell'arresto di Manuela Aiello il gip del Tribunale di Imperia ha scritto che la piccola Beatrice potrebbe essere morta nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio, in una fascia oraria tra mezzanotte e le 2.

Il giudice ha accertato che la madre ha guidato un’auto con il corpo della figlia morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, spostandosi dalla casa del suo compagno fino a Bordighera.

A Bordighera, la madre è stata trovata in auto con il corpo senza vita della figlia di 2 anni, un fatto che ha sconvolto la comunità locale.

