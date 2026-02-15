Battaglia in Consiglio | Ritardo nei recuperi volete la prescrizione

Il consigliere di Fratelli d’Italia, Marco Rossi, denuncia che l’amministrazione di Modena ha ritardato i lavori di recupero dei fondi pubblici, temendo che la prescrizione possa impedire la copertura finanziaria. Rossi ha spiegato che questa esitazione potrebbe compromettere un finanziamento di circa 2 milioni di euro destinato a progetti locali. La tensione si accende nel Consiglio comunale, dove si discute sulla gestione di questi fondi e sulle tempistiche per evitarne la perdita.

Modena, la prescrizione rischia di far saltare il recupero di fondi pubblici: Fd'I all'attacco dell'amministrazione Mezzetti. Modena è al centro di una crescente polemica politica per i ritardi nell'avvio di azioni legali per recuperare fondi pubblici dall'agenzia locale aMo. Domani, il Consiglio comunale discuterà una mozione di Fratelli d'Italia che accusa l'amministrazione di inerzia, con il rischio concreto che i termini per agire si prescrivano, vanificando ogni possibilità di recupero. La questione ha acceso un dibattito che coinvolge maggioranza e opposizione, con l'ombra di una battaglia legale che potrebbe compromettere il patrimonio pubblico.