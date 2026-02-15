Bastoni simula la Juventus urla | all’Inter il Derby d’Italia della vergogna

Bastoni ha simulato un fallo, e la Juventus ha protestato forte contro l’arbitro La Penna, che ha invece espulso ingiustamente Kalulu. L’Inter ha approfittato della situazione e ha vinto la partita, ma il dibattito acceso e le polemiche hanno infiammato il Derby d’Italia e anche il resto della stagione.

Bastoni simula, La Penna abbocca e caccia l’incolpevole Kalulu, l’Inter vince ma riempie di veleni il Derby d’Italia e l’intera stagione. C’è tutto dentro la notte di San Siro che rispedisce i nerazzurri a +8 sul Milan, in attesa del recupero con il Como e manda all’inferno i bianconeri. C’è soprattutto il gesto antisportivo di un calciatore della nazionale che condiziona una sfida fin lì equilibrata, la spezza in due e lascia in eredità l’odore pungente della disonestà sportiva. Proprio sul campo dove una settimana fa il fuoco sacro di Olimpia celebrava i valori dello sport. Male. Malissimo. Impossibile non partire dalla sceneggiata che costa il rosso a Kalulu: chissà cosa ne pensa Gattuso sull’opportunità di chiamare Bastoni e dargli la maglia azzurra a marzo piuttosto che lasciarlo a casa a riflettere perché il gesto è imperdonabile, aggravato dall’esultanza dopo aver raccolto il bottino dell’espulsione dell’avversario. 🔗 Leggi su Panorama.it

