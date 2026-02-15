Bastoni simula la Juventus urla | all’Inter il Derby d’Italia della vergogna
Bastoni ha simulato un fallo, e la Juventus ha protestato forte contro l’arbitro La Penna, che ha invece espulso ingiustamente Kalulu. L’Inter ha approfittato della situazione e ha vinto la partita, ma il dibattito acceso e le polemiche hanno infiammato il Derby d’Italia e anche il resto della stagione.
Bastoni simula, La Penna abbocca e caccia l’incolpevole Kalulu, l’Inter vince ma riempie di veleni il Derby d’Italia e l’intera stagione. C’è tutto dentro la notte di San Siro che rispedisce i nerazzurri a +8 sul Milan, in attesa del recupero con il Como e manda all’inferno i bianconeri. C’è soprattutto il gesto antisportivo di un calciatore della nazionale che condiziona una sfida fin lì equilibrata, la spezza in due e lascia in eredità l’odore pungente della disonestà sportiva. Proprio sul campo dove una settimana fa il fuoco sacro di Olimpia celebrava i valori dello sport. Male. Malissimo. Impossibile non partire dalla sceneggiata che costa il rosso a Kalulu: chissà cosa ne pensa Gattuso sull’opportunità di chiamare Bastoni e dargli la maglia azzurra a marzo piuttosto che lasciarlo a casa a riflettere perché il gesto è imperdonabile, aggravato dall’esultanza dopo aver raccolto il bottino dell’espulsione dell’avversario. 🔗 Leggi su Panorama.it
Clamoroso quello che è successo durante Inter-Juventus: Bastoni simula, l’arbitro ci crede ed espelle Kalulu
Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo, causando l'espulsione di Kalulu, che ha ricevuto il cartellino rosso dopo aver tentato di intervenire.
Inter-Juve, Bastoni simula e Kalulu viene espulso: "Partita falsata"
Durante il match tra Inter e Juventus, Bastoni ha simulato un fallo e questa azione ha portato all'espulsione di Kalulu, lasciando i bianconeri in inferiorità numerica.
Inter-Juventus, Kalulu rosso e polemica: Bastoni simula e La Penna ci casca. Tifosi furiosi, anche Di Gregorio nel mirinoIl tuffo del difensore nerazzurro (già ammonito) inganna l’arbitro e porta al secondo giallo per il difensore bianconero. In precedenza la clamorosa papera del portiere ... sport.virgilio.it
Incredibile in Inter-Juve! Bastoni simula da ammonito ma l'arbitro espelle Kalulu!Episodio clamoroso in Inter-Juventus. Bastoni, già ammonito, parte in contropiede dalla propria trequarti a campo aperto. Kalulu va per contrastarlo ma, perso il tempo, si sposta e non tocca ... milannews.it
Stasera abbiamo assistito alla morte del calcio in Italia, una vergognosa simulazione di Bastoni porta all'espulsione di Kalulu. Il var a che serve se non può intervenire Ormai è impossibile credere alla buona fede degli arbitri e al sistema creato da Gravina. C facebook
Lo ha detto anche @FrancescoOrdine che si allenano a simulare con l’arbitro dedicato! Questi sono i risultati! Con Bastoni che ha il coraggio di esultare dopo la vergognosa simulazione, che avrebbe dovuto procurare la sua di doppia ammonizione! Disgustor x.com