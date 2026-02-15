Bastoni niente convocazione in Nazionale | il duro messaggio
Bastoni non è stato convocato in Nazionale, e questa decisione ha scatenato molte reazioni tra i tifosi. La sua assenza arriva dopo il derby tra Inter e Juventus, che ha acceso discussioni tra gli appassionati. La scelta ha sorpreso soprattutto perché il giocatore aveva mostrato ottimi segnali nelle ultime partite. Nei giorni scorsi, Bastoni aveva commentato con entusiasmo la sua condizione, rendendo ancora più difficile da capire questa esclusione.
Ancora polemiche il giorno dopo il derby d’Italia tra Inter e Juventus: l’ultimo annuncio lascia i tifosi a bocca aperta. Il giorno dopo Inter-Juventus non si accennano a placare le polemiche per l’arbitraggio di Federico La Penna. Sotto la lente di ingrandimento è finita soprattutto la simulazione di Bastoni (già ammonito), che ha convinto l’arbitro ad ammonire per la seconda volta Kalulu e, dunque, ad espellerlo. I bianconeri hanno provato fino alla fine a rimanere in partita sfiorando anche l’impresa col pareggio di Locatelli, ma in extremis la squadra di Chivu ha conquistato l’intera posta in palio grazie alla grande conclusione dalla distanza di Zielinski. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Inter, Cassano duro contro i nerazzurri: «Difesa a 5 inguardabile, Barella non dà niente e Bastoni è scarso da sempre! Chivu deve fare questo»
Inter, Bastoni rischia un’esclusione pesante: ecco cosa sta succedendo in queste oreIl nome di Alessandro Bastoni è finito al centro del dibattito dopo Inter-Juventus. Il difensore dell’Inter, per l'episodio con Kalulu, ha attirato su di ... spaziointer.it
Bastoni diventa un caso, Enrico Letta: Non va convocato in Nazionale. Cosa dice il codice eticoAlessandro Bastoni ha provocato l'espulsione di Kalulu con una simulazione, diventata oggetto di polemiche e discussioni ... fanpage.it
Niente prova TV per #Bastoni dopo #InterJuve Nonostante la simulazione nell’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu, il regolamento parla chiaro. Il ricorso alle immagini, infatti, non è previsto per correggere un secondo cartellino giallo, ma si facebook
Niente prova tv per #Bastoni Il motivo x.com