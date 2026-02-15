Bastoni il post Inter-Juve è pesantissimo | 6 giornate di squalifica

Bastoni ha ricevuto una squalifica di sei giornate dopo il derby tra Inter e Juventus, un provvedimento che colpisce anche la possibilità di convocarlo in Nazionale. La decisione arriva dopo che il difensore nerazzurro è stato punito per aver simulato un fallo, episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu. La vicenda ha fatto discutere i tifosi, molti dei quali considerano eccessiva la sanzione.

Per il difensore nerazzurro anche l'esclusione dalla Nazionale Bastoni nel mirino (eufemismo) per la simulazione in Inter-Juve costata l' espulsione di Kalulu. C'è chi chiede una squalifica esemplare, invocando la prova Tv, chi in aggiunta la sua esclusione dai convocati della Nazionale per il prossimo playoff Mondiale. Ecco qualche tweet raccolto da Calciomercato.it: #Gattuso dovrebbe seriamente considerare di lasciarlo a casa, l'antisportività mostrata da #Bastoni non si sposa con i valori della @Azzurri, mi sembra chiaro. Marelli e il caos Inter Juve: «Bastoni ha simulato, La Penna ingannato dalla prospettiva. Squalifica? Dico…» Marelli, ex arbitro e commentatore di DAZN, ha criticato le decisioni prese durante il match tra Inter e Juve, accusando Bastoni di aver simulato e La Penna di essere stato ingannato dalla prospettiva. Chivu difende Bastoni: Non simula. Kalulu? Il tocco c'è, l'espulsione è giusta; Inter-Juve, il 3-2 dello scandalo: il post partita e tutte le dichiarazioni; Bastoni, social roventi: simula, fa prendere il rosso a Kalulu ed esulta. Quanti insulti su Instagram!; Inter, Chivu sta con Bastoni: Tocco leggero ma è un tocco!. La bufera social si scaglia contro Bastoni: insulti a non finire, il giocatore prende contromisure Il difensore dell'Inter è stato costretto ad apportare una modifica sulla sua pagina Instagram per contenere l'ondata di messaggi dopo Inter-Juve. Inter-Juventus, Hernanes si sfoga: Bastoni ha simulato come Vergara, non verrò più a Dazn L'ex Lazio Hernanes durissimo a Dazn sul caso Bastoni-Kalulu: Questo non è più calcio. Critiche agli atteggiamenti in campo di Inter-Juve e possibile addio alla tv. Parla Rocchi dopo Inter-Juve: il rosso sbagliato, il Var non intervenuto e lo sfogo sulla sceneggiata di Bastoni: «Cercano di fregarci in tutti i modi»