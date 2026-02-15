Bastoni dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia | Kalulu gli chiede aiuto lui mente

Kalulu incredulo per la seconda ammonizione in Inter-Juventus ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto, ma il difensore nerazzurro ha dato un'altra versione dell'accaduto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Simone Bastoni non dovrà affrontare una prova televisiva dopo aver avuto un contatto con Kalulu durante l’allenamento.

Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bastoni da rosso, simulazione imbarazzante per far espellere Kalulu ma il VAR non può intervenire; Bastoni nella bufera: espulsione di Kalulu, accuse di simulazione e valanga di insulti social; Perché Bastoni non può essere squalificato con la prova tv nonostante la simulazione su Kalulu; Protocollo Var, una scusa che non regge più. E la simulazione di Bastoni è due volte sgradevole.

Bastoni, dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia: Kalulu gli chiede aiuto, lui menteKalulu incredulo per la seconda ammonizione in Inter-Juventus ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto, ma il difensore nerazzurro ha dato ... fanpage.it

Bastoni e la moglie chiudono i commenti social: insulti e minacce terribili dopo il rosso di KaluluCamilla Bresciani, la moglie del calciatore dell'Inter, è stata costretta a chiudere i commenti dal profilo Instagram a causa di offese feroci ... fanpage.it

Alessandro Bastoni e la moglie hanno chiuso i commenti sui loro profili social a seguito della valanga di insulti dopo Inter-Juventus facebook

Insulti e minacce dopo Inter-Juventus: Bastoni e la compagna costretti a disattivare i commenti x.com