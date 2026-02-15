Bastoni dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia | Kalulu gli chiede aiuto lui mente
Kalulu ha chiesto a Bastoni di confessare la verità sul contatto tra di loro durante Inter-Juventus, ma il difensore nerazzurro ha nascosto la verità. Dopo aver simulato e festeggiato in modo eccessivo, Bastoni ha preferito mentire sulla dinamica del fallo, lasciando il compagno di squadra incredulo. La richiesta di chiarimento è arrivata subito dopo la seconda ammonizione di Kalulu, che aveva visto nel gesto di Bastoni un segnale di aiuto. Tuttavia, Bastoni ha fornito una versione diversa rispetto a quella raccontata dal compagno, alimentando i dubbi sulla correttezza delle sue dichiarazioni.
Simulazione Bastoni, ecco perché non scatterà la prova TV dopo il contatto con Kalulu
Simone Bastoni non dovrà affrontare una prova televisiva dopo aver avuto un contatto con Kalulu durante l’allenamento.
Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i social
Alessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bastoni e la moglie chiudono i commenti social: insulti e minacce terribili dopo il rosso di KaluluCamilla Bresciani, la moglie del calciatore dell'Inter, è stata costretta a chiudere i commenti dal profilo Instagram a causa di offese feroci ... fanpage.it
