Durante la partita, Bastoni ha simulato un fallo e festeggiato come se avesse segnato, ma poi si è scoperto che aveva ingannato. La sua esultanza, seguita da un contatto apparente, ha attirato l’attenzione dei presenti, lasciando il pubblico sbalordito di fronte a un comportamento ingannevole. La scena si è svolta in pochi secondi, ma ha lasciato un’impressione duratura, come una crepa invisibile nel gioco.

La scena si consuma in pochi secondi, ma resta sospesa come una crepa invisibile dentro la partita. Il gesto, il contatto appena accennato, la caduta e poi quell’istante in cui tutto si decide. Non è solo una questione di regolamento o di interpretazione arbitrale: è il momento in cui il calcio smette di essere gioco e diventa racconto, interpretazione, persino costruzione di una verità alternativa. Sul campo, le reazioni sono immediate, istintive, quasi primitive. Lo stupore di chi subisce la decisione e la sicurezza di chi la ottiene diventano due narrazioni opposte, che convivono nello stesso spazio ma non si incontrano mai davvero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Bastoni ancora peggio, dopo la simulazione e l’esultanza cosa si è scoperto: incredibile

Kalulu ha chiesto a Bastoni di confessare la verità sul contatto tra di loro durante Inter-Juventus, ma il difensore nerazzurro ha nascosto la verità.

L'esultanza di Bastoni, dopo aver tradito la fiducia degli avversari con un inganno, ha scatenato molte reazioni negative.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.