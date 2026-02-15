Bastoni ancora peggio dopo la simulazione e l’esultanza cosa si è scoperto | incredibile
Durante la partita, Bastoni ha simulato un fallo e festeggiato come se avesse segnato, ma poi si è scoperto che aveva ingannato. La sua esultanza, seguita da un contatto apparente, ha attirato l’attenzione dei presenti, lasciando il pubblico sbalordito di fronte a un comportamento ingannevole. La scena si è svolta in pochi secondi, ma ha lasciato un’impressione duratura, come una crepa invisibile nel gioco.
La scena si consuma in pochi secondi, ma resta sospesa come una crepa invisibile dentro la partita. Il gesto, il contatto appena accennato, la caduta e poi quell’istante in cui tutto si decide. Non è solo una questione di regolamento o di interpretazione arbitrale: è il momento in cui il calcio smette di essere gioco e diventa racconto, interpretazione, persino costruzione di una verità alternativa. Sul campo, le reazioni sono immediate, istintive, quasi primitive. Lo stupore di chi subisce la decisione e la sicurezza di chi la ottiene diventano due narrazioni opposte, che convivono nello stesso spazio ma non si incontrano mai davvero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bastoni, dopo la simulazione e l’esultanza spunta la bugia: Kalulu gli chiede aiuto, lui mente
Kalulu ha chiesto a Bastoni di confessare la verità sul contatto tra di loro durante Inter-Juventus, ma il difensore nerazzurro ha nascosto la verità.
L’esultanza di Bastoni dopo l’inganno è meschina e diseducativa (Vaciago)
L'esultanza di Bastoni, dopo aver tradito la fiducia degli avversari con un inganno, ha scatenato molte reazioni negative.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Kalulu incredulo per la seconda ammonizione in Inter-Juventus ha chiesto a Bastoni di dire la verità sul contatto, ma il difensore nerazzurro ha dato ...
Bastoni e la moglie chiudono i commenti social: insulti e minacce terribili dopo il rosso di Kalulu
Camilla Bresciani, la moglie del calciatore dell'Inter, è stata costretta a chiudere i commenti dal profilo Instagram a causa di offese feroci ...
