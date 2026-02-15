Basket l' Unieuro si arrende | il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesi

L'Unieuro Forlì ha perso il derby di Romagna contro la Dole Rimini, che ha conquistato la vittoria con il punteggio di 78-63. La squadra di Dell’Agnello ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, mettendo a segno un parziale decisivo nel terzo quarto. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto di Rimini, dove i biancorossi hanno sfruttato il calore del loro tifo per controllare il ritmo.

La Dole Rimini torna alla vittoria casalinga e lo fa nell’occasione più attesa: il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesi, con l’Unieuro Forlì che deve arrendersi (78-63) alla furia dei padroni di casa; la squadra di Dell’Agnello comanda per tutti i quaranta minuti, piazza il break decisivo in un terzo quarto da 24-8 e raggiunge anche il +21. Prestazione maiuscola di Ivan Alipiev (doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi), sugli scudi anche la coppia Simioni-Camara (rispettivamente 14 e 12 punti) in una Dole che vince la sfida nel pitturato, dominando a rimbalzo (50-32) e in area (60% da due).🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il derby romagnolo tra Rimini e Forlì si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno sfruttato un terzo quarto dominante per allontanarsi nel punteggio.

