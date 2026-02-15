Basket l' Unieuro si arrende | il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesi
L'Unieuro Forlì ha perso il derby di Romagna contro la Dole Rimini, che ha conquistato la vittoria con il punteggio di 78-63. La squadra di Dell’Agnello ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, mettendo a segno un parziale decisivo nel terzo quarto. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso nel palazzetto di Rimini, dove i biancorossi hanno sfruttato il calore del loro tifo per controllare il ritmo.
La Dole Rimini torna alla vittoria casalinga e lo fa nell’occasione più attesa: il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesi, con l’Unieuro Forlì che deve arrendersi (78-63) alla furia dei padroni di casa; la squadra di Dell’Agnello comanda per tutti i quaranta minuti, piazza il break decisivo in un terzo quarto da 24-8 e raggiunge anche il +21. Prestazione maiuscola di Ivan Alipiev (doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi), sugli scudi anche la coppia Simioni-Camara (rispettivamente 14 e 12 punti) in una Dole che vince la sfida nel pitturato, dominando a rimbalzo (50-32) e in area (60% da due).🔗 Leggi su Riminitoday.it
Basket, Unieuro ko nel derby romagnolo: Forlì si arrende a Rimini
Il derby romagnolo tra Rimini e Forlì si è concluso con la vittoria dei padroni di casa, che hanno sfruttato un terzo quarto dominante per allontanarsi nel punteggio.
Basket, torna il derby della Romagna: l'Unieuro ospita Rimini. "Una grande opportunità per riscattarci"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: BASKET: L'Unieuro Forlì si rinforza col play Stefano Bossi; Pistoia si conferma un campo ostico: non basta il cuore, l'Unieuro Forlì finisce ko; Basket serie A2, Per l’Unieuro il dopo-Pistoia porta in dote due buone notizie; Basket, la Dole Rimini in cerca di riscatto nel derby della Romagna: al Flaminio arriva Forlì.
Basket, l'Unieuro si arrende: il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesiLa Dole Rimini torna alla vittoria casalinga e lo fa nell’occasione più attesa: il derby di Romagna è ancora dei biancorossi riminesi, con l’Unieuro Forlì che deve arrendersi (78-63) alla furia dei pa ... riminitoday.it
Il basket romagnolo resta in Riviera: la Dole vince il derby, Unieuro schiacciata 78-63Scoppia l’urlo del pala Flaminio! La Dole Basket Rimini si aggiudica il sentitissimo derby della Romagna a palla spicchi contro l’Unieuro Forlì. Gli ... corriereromagna.it
LE PAROLE DEL NEO ARRIVATO - Basket, Stefano Bossi è il nuovo regista dell'Unieuro: “Qui ho trovato ciò di cui avevo bisogno” QUI l'articolo: https://cityne.ws/fAJQD facebook