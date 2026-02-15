Basilicata | interrotto traffico hashish Napoli-Senise arrestato spacciatore nordafricano

Un uomo nordafricano è stato arrestato dai Carabinieri a Senise, in Basilicata, perché trafficava hashish proveniente da Napoli. La polizia ha intercettato il suo veicolo lungo la strada statale, trovandolo in possesso di diverse dosi di droga. L’arresto ha causato l’interruzione temporanea del traffico di sostanze stupefacenti tra le due regioni.

Senise, Carabinieri arrestano un uomo per traffico di hashish: un nodo di spaccio tra Napoli e Basilicata. I Carabinieri di Senise, in provincia di Matera, hanno arrestato un uomo di nazionalità nordafricana con l'accusa di detenzione e spaccio di circa 62 grammi di hashish. L'operazione, parte di un'intensificazione dei controlli sul territorio lucano, ha interrotto un canale di approvvigionamento di droga proveniente da Napoli, evidenziando la crescente attenzione delle forze dell'ordine verso le rotte di traffico illecito che interessano la regione. L'arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lagonegro, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora per l'indagato.