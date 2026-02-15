Baroni prima di Torino Bologna | Vlasic un giocatore insostituibile il presidente pretende quella cosa

L'allenatore Baroni ha spiegato che Vlasic è un elemento fondamentale per la squadra, perché il presidente insiste su una richiesta precisa. Durante la conferenza stampa, ha anche aggiunto che il giocatore serbo si allena con impegno e che la società ha in programma alcune mosse per rafforzare il reparto offensivo.

Barcellona, baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore. Di chi si tratta Mercato Milan, ora il rinnovo di Loftus Cheek è più vicino! La strategia del club e il nuovo ruolo in campo Modric Milan, tutti pazzi per il croato: record e rinnovo! Il suo futuro passa dalla Champions? La mossa di Tare Bologna, Sartori chiaro: «Italiano? Abbiamo immensa fiducia, continueremo con lui! Sul tema rinnovi vi rispondo così» Pagelle Parma Verona: brillano Bernabé e Pellegrino, Orban stecca! I VOTI Pagelle Cremonese Genoa: Audero decisivo, la sfortuna ferma Bonazzoli! I VOTI Marsiglia, è caos totale! Dopo De Zerbi via anche Benatia: «Lascio per il bene del club». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Baroni prima di Torino Bologna: «Vlasic un giocatore insostituibile, il presidente pretende quella cosa» Torino Cremonese LIVE 1-0: Vlasic porta avanti Baroni Nel match valido per la 15ª giornata di Serie A, Torino e Cremonese si sfidano allo Stadio Olimpico Grande Torino. Torino Cremonese LIVE 1-0: intervallo, Vlasic porta avanti Baroni Allo Stadio Olimpico Grande Torino, Torino e Cremonese si affrontano nella 15ª giornata di Serie A. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torino, c'è Italiano nel futuro? Cairo lo voleva già prima di Vanoli; Torino-Bologna, le parole di Baroni: Affrontiamo una grande squadra. Prati titolare? Ci sto pensando; Torino, Baroni in bilico: spunta Juric per la prossima stagione; Baroni e il tempo a disposizione: Chi vuole tutto e subito sbaglia. Baroni prima di Torino Bologna: «Vlasic un giocatore insostituibile, il presidente pretende quella cosa». Le parole del tecnicoBaroni prima di Torino Bologna: «Vlasic un giocatore insostituibile, il presidente pretende quella cosa». Le parole del tecnico A pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Bologna, l’all ... calcionews24.com Torino, Baroni: Vlasic insostituibile. Futuro? Tutto passa dal presente e dal BolognaIl tecnico del Torino Marco Baroni ha parlato prima del fischio d'inizio della sfida odierna contro il Bologna. Queste le parole dell'allenatore. tuttomercatoweb.com Le scelte ufficiali di Baroni e Italiano per Torino-Bologna. La decisione su Orsolini facebook . @SerieA | Le formazioni ufficiali di Torino-Bologna x.com