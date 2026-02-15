Bari-Südtirol | probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Bari affronta oggi pomeriggio alle 15 il Südtirol, perché cerca punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione. La partita si gioca allo stadio San Nicola, dove i padroni di casa sperano di conquistare tre punti dopo tre sconfitte consecutive. Il Südtirol, invece, punta a continuare la buona serie di risultati e mantenere la posizione in classifica. La gara sarà visibile in diretta su Sky Sport, mentre gli appassionati potranno seguirla anche in streaming.

Le ultime notizie dai due schieramenti in vista della gara della 25ª giornata di Serie B in programma oggi alle 15:00 al San Nicola Altro incrocio di vitale importanza nella lotta salvezza per il Bari, atteso oggi pomeriggio alle 15 dalla gara casalinga contro il Südtirol, valevole per la 25ª giornata di Serie B. Bari-Südtirol, Longo: "Serve una scintilla. Ripartire da quanto di buono visto con lo Spezia" Diversi assenti per Moreno Longo che non potrà contare sugli infortunati Darboe, Nikolaou e De Pieri, ai quali dopo l'ultima partita si sono aggiunti anche Dickmann e Verretth. In compenso sarà la prima gara in cui sarà a disposizione Artioli.