Bari-Südtirol 1-2 | le pagelle dei biancorossi

Il Bari ha subito una sconfitta per 1-2 contro il Südtirol, una gara che ha evidenziato ancora una volta le difficoltà dei biancorossi in questa stagione. La squadra di casa ha mostrato poca incisività in attacco, mentre gli ospiti hanno approfittato delle occasioni per portare a casa i tre punti nel match disputato alla 25ª giornata di Serie B. Nel dettaglio, il primo gol del Südtirol è arrivato al 20’, sfruttando una disattenzione della difesa barese.

Altra prova desolante del Bari, superato 1-2 in casa dal Südtirol nel match della 25ª giornata di Serie B. Cerofolini 6,5: Para quello che può come al solito, ma se ci si mette anche il fuoco amico. Cistana 5,5: Sempre tra i meno peggio, anche se ogni tanto soffre anche lui. Odenthal 5,5: Prova a reggere la difesa, ma neanche il suo contributo evita il ko,. Mantovani 5,5: Solo un tempo per il centrale, sostituito dopo l'intervallo. Dal 46' Moncini 5,5: Non ha occasioni degne di nota. Mane 4: Disattento negli appoggi e nell'azione del vantaggio ospite, dove non contrasta Merkaj. Completa il disastro segnando un'autorete tragicomica.