Bari-Südtirol 1-2 Calcio

Il Südtirol ha vinto 2-1 contro il Bari, dopo aver segnato due gol nel secondo tempo. La seconda rete è arrivata grazie a un autogol di Mané, mentre Rao ha accorciato le distanze con un tiro potente da fuori area. La partita si è infiammata negli ultimi dieci minuti, quando i biancorossi pugliesi hanno provato a recuperare.

Bari-Südtirol 1-2. Altoatesini in doppio vantaggio nel secondo tempo (la seconda rete con autogol di Mané) e parziale recupero dei biancorossi pugliesi a dieci minuti dalla fine grazie a Rao. Lo sprofondo del Bari prosegue. Con 21 punti è penultimo nella classifica del campionato di calcio di serie B e la quota salvezza è ora a quattro punti.