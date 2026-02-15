Barcellona baby colpo per l’estate! I blaugrana hanno messo le mani su questo giocatore Di chi si tratta

Il Barcellona ha annunciato di aver firmato un giovane talento, attirato dall’offerta di un contratto a lungo termine. La decisione arriva dopo aver visto il 17enne impressionare in uno dei tornei giovanili più importanti in Europa. La società catalana ha deciso di puntare su di lui per rafforzare il settore giovanile e prepararsi al futuro.

Barcellona, preso uno dei migliori 2006 in circolazione! Colpo baby molto importante per i blaugrana, ecco chi è Il Barcellona ha annunciato l'acquisto di uno dei migliori talenti nati nel 2006, segnando un investimento importante per il futuro del club.