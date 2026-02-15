Barbera contro Gratteri | Indecente

A furia di spaccare il Paese in buoni che votano «No» e cattivi che votano «Sì» si è spaccata la sinistra e il Csm. La chiamata alle armi del procuratore capo di Napoli («mafiosi e massoni voteranno per la riforma») difficilmente convincerà gli indecisi ma ha il merito di far scendere in campo l’ala riformista del Pd che non ci sta a farsi affondare dal ruspante magistrato antimafia. A guidare idealmente la sinistra del Sì è l’ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera, storico giurista di area Pci neanche lontanamente accostabile ai sordidi mondi evocati da Gratteri, la cui sparata secondo il costituzionalista favorevole al «Sì» è «una delusione ai limiti dell’indecenza». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

L'ex presidente della Corte costituzionale Augusto Barbera ha criticato aspramente le dichiarazioni di Gratteri, definendole “ai limiti dell'eversione”.

