Barack e Michelle Obama come scimmie nel video razzista di Trump parla l’ex presidente | Spettacolo da clown

Barack Obama ha commentato il video razzista pubblicato da Donald Trump, che lo mostrava insieme a Michelle come scimmie. La sua reazione è stata dura: definisce lo spettacolo “da clown”. Obama ha spiegato di aver visto il fotomontaggio e di averlo trovato offensivo e inaccettabile. Ha aggiunto che il gesto di Trump alimenta l’odio e la divisione nel paese. L’ex presidente ha anche detto di essere rimasto colpito dalla scarsa sensibilità mostrata in quell’immagine.

