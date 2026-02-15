Stefano Bandecchi ha deciso di formare un’altra Giunta monocolore, dopo aver convocato un summit con i consiglieri lunedì. La sua scelta deriva dalla volontà di semplificare la squadra di governo e rafforzare il suo controllo. I sei nomi che intende proporre sono già pronti, e l’incontro servirà a definire i dettagli. Ieri, nel frattempo, il sindaco si è fermato a Narni per assistere alla vittoria delle sue ragazze della Ternana Women contro il Genoa, che ha portato punti preziosi nella corsa alla salvezza.

TERNI Stefano Bandecchi, impegnato nel rifondare la Giunta comunale, ieri si è concesso una breve pausa di lavoro per recarsi a Narni all’ora di pranzo, dove ha assistito alla vittoria della Ternana Women (di cui è presidente) nello scontro-salvezza con il Genoa. Al termine, il sindaco di Terni ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del "rimpasto" di Giunta. "In politica – ha affermato – bisogna sapere di essere al servizio dei cittadini perché ti hanno eletto e questo impone di essere sempre ai massimi livelli, a volte di saper cambiare. Un’analisi fresca delle cose mette lucidità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bandecchi: "Farò un’altra Giunta monocolore". Sei nomi e il summit di lunedì coi consiglieri

Questa mattina a Terni il sindaco Stefano Bandecchi ha convocato tutta la giunta in un incontro a porte chiuse.

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha deciso di rinnovare completamente la sua squadra di governo, perché ritiene che serva una spinta nuova per affrontare il futuro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.