Bancarelle già prese d’assalto | pienone in città per la Fiera di San Faustino

Le bancarelle della Fiera di San Faustino sono già affollate di visitatori, attirando centinaia di persone fin dalle prime ore. La manifestazione, con 602 bancarelle, vede 597 negozianti e cinque produttori agricoli pronti a vendere i loro prodotti tra le vie centrali. Le strade principali si riempiono di colori e di voci, mentre le bancarelle si preparano a offrire specialità e oggetti di ogni genere.

Il grande serpentone di bancarelle — 602 in totale, di cui 597 per gli operatori commerciali e cinque per i produttori agricoli — è già schierato nel cuore della città. Dopo un sabato piovoso, il sole fa capolino e la Fiera di San Faustino è iniziata, come ogni anno, prestissimo. Le prime ore del mattino sono le migliori per chi vuole passeggiare tra i banchi evitando la calca pomeridiana e completare l'intero percorso senza troppi ingorghi. Già verso le 10 si procedeva a passo lento: i primi folti capanelli si formavano davanti ai banchi di chi vende ingegnosi articoli per la cucina e la casa.