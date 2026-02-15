Un bambino con il cuore bruciato ha subito un gravissimo incidente, e la sua famiglia racconta le emozioni forti che stanno vivendo. La notizia si è diffusa rapidamente: il piccolo è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver subito ustioni estese. I genitori descrivono con lacrime agli occhi la paura e la speranza che li tengono in piedi in questa notte difficile. In un letto di terapia intensiva, il bambino lotta tra la vita e la morte, mentre i medici fanno il possibile per salvarlo.

C’è una stanza d’ospedale dove il tempo sembra sospeso. Un monitor scandisce battiti che non sono più soltanto quelli di un cuore, ma quelli di un’attesa collettiva e straziante. In quella stanza, a Napoli, un bambino di appena due anni combatte una battaglia che ha già attraversato sale operatorie, trasferimenti delicati e decisioni mediche difficilissime. Intorno a lui si muovono specialisti, avvocati, magistrati. E una famiglia che non si arrende. La vicenda, iniziata con un trapianto che doveva essere la svolta per il piccolo, oggi è diventata un caso clinico e giudiziario che interroga la sanità e scuote l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Bambino col "cuore bruciato", le strazianti parole della famiglia: cosa succede

Il legale della famiglia ha annunciato che il bambino con il cuore gravemente danneggiato sta attraversando un momento difficile a causa della sua condizione, che lo costringe a lunghe terapie e controlli costanti.

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

