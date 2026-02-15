Bakery-Assigeco classifica diversa ma stessa fame di punti | oggi il derby

La Bakery Piacenza e l’Assigeco Piacenza si sfidano oggi al PalaFranzanti, dopo aver ottenuto posizioni diverse in classifica ma con la stessa voglia di vincere. La partita, in programma alle 18:00, rappresenta un’occasione importante per entrambe di risalire la china e mettere pressione sulla zona play-off. Piacenza si prepara a un derby acceso, dove ogni punto farà la differenza.