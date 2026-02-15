Bakery-Assigeco classifica diversa ma stessa fame di punti | oggi il derby
La Bakery Piacenza e l’Assigeco Piacenza si sfidano oggi al PalaFranzanti, dopo aver ottenuto posizioni diverse in classifica ma con la stessa voglia di vincere. La partita, in programma alle 18:00, rappresenta un’occasione importante per entrambe di risalire la china e mettere pressione sulla zona play-off. Piacenza si prepara a un derby acceso, dove ogni punto farà la differenza.
Derby Piacentino al PalaFranzanti: Bakery e Assigeco a Caccia di Riscatto. Piacenza si prepara a un derby infuocato tra Bakery Piacenza e Assigeco Piacenza, in programma domenica 15 febbraio alle ore 18:00 presso il PalaFranzanti. La sfida, valida per la Serie B nazionale, assume un significato particolare per entrambe le squadre, provate da recenti sconfitte e desiderose di migliorare la propria posizione in classifica. Bakery Piacenza, una Sfida Controcorrente. La Bakery Piacenza arriva al derby in una situazione particolarmente delicata, occupando l’ultimo posto in classifica con soli 6 punti conquistati in ventiquattro partite.🔗 Leggi su Ameve.eu
