Eugenio Calamati, che ha iniziato a donare sangue a 18 anni, si trova tra i protagonisti del Carnevale di Viareggio, dove si distingue come uno dei donatori più attivi. Con 62 anni e 401 donazioni all’attivo, ha deciso di partecipare alla festa portando avanti il suo impegno personale. Durante la manifestazione, si è fatto notare tra la folla con il sorriso e il gesto di solidarietà.

Viareggio, 15 febbraio 2026 - Eugenio Calamati ha iniziato a donare a 18 anni: ora ne ha 62 e ha appena fatto la sua donazione numero 401. Riccardo Lubrano a febbraio invece ha festeggiato le 314 donazioni e ha già il nuovo traguardo in vista: “E' sempre la prossima donazione” ha detto. I donatori d'oro Eugenio e Riccardo, soci di Avis Viareggio, erano in prima fila oggi tra 170 volontari e volontarie di Avis che hanno partecipato al Carnevale di Viareggio, per l’iniziativa organizzata da Avis regionale Toscana, in collaborazione con Avis Comunale di Viareggio e la Consulta Giovani Toscana. I partecipanti hanno dunque colorato la tribuna del Carnevale, con il colore giallo plasma con l’obiettivo di promuovere la donazione di questo prezioso componente, da cui si realizzano farmaci salvavita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Avis al Carnevale di Viareggio, in prima fila due super donatori di sangue

Nel 2025 a Chieti si registra un aumento delle donazioni di sangue, un segnale di forte solidarietà.

Avis celebra 56 anni di attività con una giornata speciale di raccolta sangue presso la sede di Foggia.

Carnevale di Viareggio 2026 - 6º Anteprima dei Lavori

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.