Avis al Carnevale di Viareggio in prima fila due super donatori di sangue
Eugenio Calamati, che ha iniziato a donare sangue a 18 anni, si trova tra i protagonisti del Carnevale di Viareggio, dove si distingue come uno dei donatori più attivi. Con 62 anni e 401 donazioni all'attivo, ha deciso di partecipare alla festa portando avanti il suo impegno personale.
Viareggio, 15 febbraio 2026 - Eugenio Calamati ha iniziato a donare a 18 anni: ora ne ha 62 e ha appena fatto la sua donazione numero 401. Riccardo Lubrano a febbraio invece ha festeggiato le 314 donazioni e ha già il nuovo traguardo in vista: “E' sempre la prossima donazione” ha detto. I donatori d'oro Eugenio e Riccardo, soci di Avis Viareggio, erano in prima fila oggi tra 170 volontari e volontarie di Avis che hanno partecipato al Carnevale di Viareggio, per l’iniziativa organizzata da Avis regionale Toscana, in collaborazione con Avis Comunale di Viareggio e la Consulta Giovani Toscana. I partecipanti hanno dunque colorato la tribuna del Carnevale, con il colore giallo plasma con l’obiettivo di promuovere la donazione di questo prezioso componente, da cui si realizzano farmaci salvavita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
